Brutto incidente stradale a Rende: auto finisce fuoristrada in un fossato, passeggeri estratti dai Vigili del Fuoco

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Rende, è impegnata sulla SP110 nel comune di Lattarico per incidente stradale. Una la vettura coinvolta che per cause in corso di accertamento finiva fuoristrada in un fossato. L’ intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre i due passeggeri dalle lamiere dell’abitacolo.

Gli stessi venivano affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera (Il più grave con ausilio di elisoccorso). La SP110 km 2 nel tratto interessato dal sinistro é completamente chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.

