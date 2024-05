A breve saranno potenziati i servizi Rai su Catanzaro

StrettoWeb

Il potenziamento dei servizi Rai su Catanzaro e l’istituzione di una redazione staccata nel Capoluogo cominciano a diventare prospettive concrete, sia pure con tempi diversi, e comunque sono entrate nell’agenda di lavoro dei vertici nazionali e regionali dell’azienda. Lo rende noto il Comune di Catanzaro.

“Mentre il potenziamento dei servizi avverrà in tempi brevi, con la destinazione di due risorse giornalistiche dedicate a Catanzaro – è scritto in una nota – per l’eventuale istituzione della sede staccata si dovrà attendere la nomina del nuovo Consiglio d’amministrazione, che avverrà prima dell’estate, e quindi del nuovo amministratore delegato. E proprio ai nuovi vertici aziendali sarà presentata la proposta, evidentemente corredata dalla disponibilità del Comune (o di altri enti pubblici) di fornire una sede adeguata”.

Questo percorso è emerso nel corso di una videoconferenza che il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha avuto con il condirettore della TgR Roberto Pacchetti, con il redattore capo del Tg3 Calabria Riccardo Giacoia e con il direttore della sede Rai della Calabria, Massimo Fedele. Il sindaco aveva avuto, già nelle scorse settimane, un primo contatto telefonico con Pacchetti che aveva colto da subito l’esigenza prospettata dal primo cittadino in una lettera inviata ai vertici Rai.

“Ringrazio il condirettore Pacchetti per la sensibilità istituzionale e per la serietà con cui ha affrontato, assieme al caporedattore Giacoia e al direttore di sede Fedele, la questione – commenta il primo cittadino -. Abbiamo individuato un percorso concreto, fattibile, ben sapendo che ci saranno ostacoli, comunque superabili. Il potenziamento delle risorse giornalistiche non è risultato da poco, poiché le nuove tecnologie consentono di coprire più eventi, anche con dirette. Ma il nostro obiettivo principale è la sede e confidiamo in un esito positivo. Nelle prossime settimane e sicuramente prima dell’estate Pacchetti verrà a Catanzaro in visita istituzionale e sarà un momento di confronto importante”.

Il pressing di Fiorita, prosegue la nota, prosegue anche a livello parlamentare. La presidente della commissione di vigilanza Barbara Floridia, a cui il sindaco aveva inviato una lettera ufficiale, ha risposto “di avere prontamente sollecitato le competenti strutture della Rai ad effettuare le dovute valutazioni al fine di ogni eventuale iniziativa in merito”, mentre la Direzione Tgr fa sapere di avere già inviato una dettagliata relazione alla Direzione relazioni istituzionali che dovrà poi preparare una risposta formale per la presidente Floridia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.