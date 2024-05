Borgo Croce da il via alla stagione estiva con un evento imperdibile domenica 5 maggio | INFO e DETTAGLI

StrettoWeb

Il 5 maggio Borgo Croce, frazione sulle colline dello Stretto di Messina, a Reggio Calabria, nel territorio di Fiumara di Muro, da il via alla stagione estiva. L’estate è alle porte e con essa arriva un evento imperdibile. Gli organizzatori sono entusiasti di annunciare l’apertura della stagione estiva in collaborazione con il VespaClub, noto gruppo di organizzatori di eventi ormai affermato nella movida Reggina.

Questa giornata speciale sarà un’esplosione di musica e divertimento che non ci si può assolutamente perdere. La giornata inizierà con una selezione di musica e i Briganti Italiani che accompagnerà le prime ore di sole.

Ma le sorprese non finiscono qui, il DJ Massimo Trunfio prenderà il controllo dei piatti per far ballare fino a sera, per le famiglie sarà disponibile uno spazio dedicato ai bambini con un’animazione appositamente pensata per loro, garantendo un divertimento sicuro e coinvolgente per i più piccoli. Per rendere l’arrivo ancora più comodo è stato previsto un servizio navetta per garantire un accesso senza problemi all’evento. Insomma, l’estate sta per iniziare e gli organizzatori non vedono l’ora di accogliere numerosi coloro che vorranno trascorrere una giornata indimenticabile. Preparatevi a vivere una giornata straordinaria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.