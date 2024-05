Bonucci si ritira: “Oggi l’ultima gara con il Fenerbahce”

StrettoWeb

Istanbul, 26 mag. (Adnkronos) – E’ arrivato il momento anche per Leonardo Bonucci di appendere gli scarpini al chiodo. Lo ha annunciato il Fenerbahce, club nel quale il difensore azzurro, ex Juve, disputerà la sua ultima gara da professionista, oggi alle 18 contro l’Istanbulspor, gara decisiva per l’assegnazione del campionato turco. Il difensore vuole chiudere con un trofeo la sua avventura in Turchia: “È stato un piacere per me far parte di questa meravigliosa famiglia. Ho cercato di mostrare il mio meglio dentro e fuori dal campo, ma soprattutto combatteremo la nostra ultima battaglia. Voglio finire la mia carriera con una coppa e abbiamo la possibilità di diventare campioni. Ringrazio tutti”.

