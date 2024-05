Bolzano: Spagnolli (Autonomie), ‘grazie per impegno per riportare tutto sotto controllo post incendio’

StrettoWeb

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – ?Seguiamo con viva apprensione la notizia dell?incendio divampato questa mattina a Bolzano e che ha coinvolto il cantiere adiacente allo stabilimento dell?Alpitronic. Nell?esprimere la mia vicinanza alla proprietà e a tutti i lavoratori, un sentito ringraziamento va ai Vigili del Fuoco, alla Protezione civile e a tutti coloro che stanno profondendo il massimo impegno per riportare al più presto la situazione sotto controllo.? Così in una nota il senatore e vicepresidente del Gruppo per le Autonomie, Luigi Spagnolli.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.