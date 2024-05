Bocale Calcio, insulti personali al Presidente Cogliandro: “il club si tutelerà”

StrettoWeb

“Il Bocale Calcio Admo, in merito a contenuti e commenti offensivi e denigratori sulle piattaforme social, comunica che tutelerà in maniera civile la dignità e la storia del club nonché la figura del patron Filippo Cogliandro. Si rivolge un appello a tutti coloro che seguono il club di prestare molta attenzione a quanto pubblicato da altri canali che non siano quelli ufficiali. Il calcio ha come obiettivo quello di unire e quanto accaduto ieri è vergognoso, con insulti personali che vanno oltre lo sport. Il Bocale Calcio Admo porta e porterà sempre avanti sani valori etici, sportivi e comportamentali che hanno sempre rappresentato il club in Calabria e in Italia”.

Così il Bocale in una nota sui propri canali ufficiali. Il riferimento è alla domanda posta dal Presidente sui social (“E se cambiassimo denominazione e marchio all’ASD Bocale Calcio Admo?”) che ha scatenato una serie di commenti, di cui alcuni offensivi, e su cui l’imprenditore si tutelerà. Nella giornata di ieri abbiamo ripreso, su StrettoWeb, il post di Cogliandro, chiarendo ampiamente che l’unico è solo riferimento della sua domanda era al Bocale – al suo nome e al suo marchio – società che gestisce da anni con buoni risultati. Nessun altro riferimento – tra l’altro negato dallo stesso – alla Reggina e al suo futuro, argomento che ha invece provocato alcuni commenti offensivi.

