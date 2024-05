“Bicincittà 2024” a Messina, a palazzo Zanca la presentazione dell’evento

StrettoWeb

“Bicincittà”, la pedalata cicloturistica giunta quest’anno alla 36^ edizione, patrocinata dal Comune e promossa dalla Uisp Messina, sarà presentata giovedì 9 maggio, a palazzo Zanca nel corso di una conferenza stampa che si terrà, alle ore 11, nella sala Falcone Borsellino, alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore alle Politiche sportive Massimo Finocchiaro.

All’incontro prenderanno parte il presidente della UISP Me Santino Cannavò, il presidente dell’ACCIR Rosario Tuvè, il presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Messina Antonio Chimicata, il direttore UOC Arpa Sicilia Giuseppe Cuffari, e il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Vittorini Giovanni Maisano. La manifestazione si svolgerà domenica 12 maggio in contemporanea in tutta Italia. A Messina raduno e punto di partenza a piazza Duomo.

