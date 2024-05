Belvedere Marittimo: Pitagora Mundus 2024, un viaggio tra passato, presente e futuro

StrettoWeb

La nuova edizione del programma ‘Pitagora Mundus Borgo della Sapienza’ prende il via a Belvedere Marittimo, offrendo ai partecipanti un’opportunità unica di immergersi nella ricchezza culturale dell’Italia, esplorando la sua lingua, cultura e tradizioni. Nell’edizione 2024, il centro storico della cittadina tirrenica sarà trasformato in un vivace crocevia culturale, con la partecipazione di rappresentanti provenienti da Argentina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Egitto, Nepal, Polonia, Paraguay, Perù e Uruguay. Da quasi 20 anni, il progetto, sostenuto e realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale, si propone di offrire un’esperienza educativa e coinvolgente che favorisce la conoscenza della cultura italiana nella sua interezza, a partire dalla storia dei suoi borghi e territori. Quest’anno, il programma si protrarrà per un periodo di cinque mesi, offrendo una durata prolungata rispetto alle edizioni precedenti. Inoltre, ampliando ulteriormente la sua offerta, ha dato vita a due nuove iniziative di grande rilievo: l’’Albergo Diffuso’ e ‘Una Terra da Scoprire’.

L’’Albergo Diffuso’, ispirato alla tradizione dell’ospitalità diffusa, mira a trasformare il tessuto urbano del borgo in un’opportunità di accoglienza unica e autentica per i partecipanti. Tale approccio, già iniziato lo scorso anno e ora ulteriormente consolidato, non solo valorizza le strutture esistenti coinvolgendo attivamente i proprietari delle case nel riportarle a nuova luce e nel ristrutturarle, ma li vede anche partecipi, insieme alla comunità locale, nel processo di ospitalità. Questa sinergia non solo crea un legame diretto con la storia e l’identità del luogo, favorendo il recupero del patrimonio urbanistico, ma contribuisce anche alla rinascita economica e sociale del territorio, promuovendo un’economia circolare e sostenibile.

Dall’altro lato, ‘Una Terra da Scoprire’ si propone di promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico e paesaggistico della Calabria, offrendo un’esperienza indimenticabile e autentica. In partenariato con UNPLI (Unione Nazionale delle Proloco d’Italia), mira a trasformare le peculiarità, le caratteristiche e l’unicità della regione in attrattori turistici di rilevanza internazionale. Gli itinerari proposti sono appositamente concepiti per stimolare tutti i sensi, consentendo ai visitatori di esplorare luoghi suggestivi e immergersi nelle tradizioni locali. Ed è solo l’inizio di un’ampia progettazione e programmazione che promette un percorso ricco di opportunità, basato su una visione autentica del territorio.

L’evoluzione del progetto, sempre più rilevante a livello nazionale e internazionale, sarà divulgata attraverso una vasta campagna mediatica coinvolgendo gli organi di stampa. Saranno organizzati una serie di eventi promozionali sia in Italia che all’estero, mirati a sensibilizzare l’opinione pubblica e ad attrarre nuovi partecipanti. L’obiettivo primario è di proiettare un’immagine innovativa e dinamica della Calabria e delle sue aree, presentando Belvedere Marittimo come esempio di successo e ispirando la creazione di programmi simili a livello nazionale.

