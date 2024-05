Basket in Carrozzina, nasce la “Tessera del tifoso” della Reggio BiC | INFO

StrettoWeb

La Reggio Bic rappresenta, a tutti gli effetti, la realtà più “in alto” dello sport calabrese. Nuovamente, per il quinto consecutivo, gli amaranto disputeranno la massima serie del Basket in Carrozzina Italiano. Bellissimi i ricordi legati alle finali scudetto, le convocazioni azzurre, l’ingaggio di talenti importanti in arrivo da ogni parte del globo e non per ultima, l’organizzazione dell’Eurocup 2024, nel ruolo di partecipante ed Host mettendo Reggio Calabria al centro dell’Europa sportava.

Oggi, la società reggina lancia una nuova iniziativa di fidelizzazione. Nasce la “Tessera del tifoso”. Un buon modo per rimanere vicini, anzi “vicinissimi”, ai campioni e a sostenere la realtà di Reggio Calabria. Con una piccola donazione gli sportivi potranno tifare per la propria squadra del cuore in vista della prossima annata agonistica. Tante le novità: abbonamento per le partite, gadget in omaggio, posti riservati e non solo che, gli sportivi possono già trovare sulla nostra pagina social o scrivendo per informazioni a reggiocalabriabic@gmail.com.

