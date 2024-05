Balneari: Della Vedova, ‘Fontana non dia seguito a richiesta conflitto attribuzione’

StrettoWeb

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – ?La propaganda elettorale spinge la maggioranza di Governo protesa alla difesa corporativa degli interessi dei balneari che non vogliono mettere a gara le loro concessioni oggi a canoni irrisori, come vorrebbe la logica prima che la legge, a pretendere dal Presidente della Camera di sollevare presso la Consulta un conflitto di attribuzione contro il Consiglio di Stato”. Così Benedetto Della Vedova di Più Europa.

“La maggioranza farebbe bene a trovare una soluzione compatibile con le leggi europee ed italiane, e finalmente procedere alle gare che adeguerebbero i canoni nell?interesse di tutti contribuenti. Il potere legislativo, in uno stato di diritto, non è e non può essere esercitato senza limiti, nemmeno dalla maggioranza Meloni. Mi auguro che il Presidente della Camera Fontana non dia seguito alla richiesta propagandistica della maggioranza?.

