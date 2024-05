“Balla cu mia”, il brano della reggina Tiziana Serraino: protagonista Giuseppe Garibaldi del Grande Fratello

StrettoWeb

Sarà un videoclip davvero speciale e ricco di sorprese quello riguardante l’ultimo lavoro della cantante e compositrice Tiziana Serraino, le cui riprese sono terminate domenica 26 maggio. Si tratta dell’ultimo lavoro dell’artista reggina dal titolo “Balla cu mia”, brano scritto e composto dalla stessa Serraino, prodotto ed arrangiato da Michael Logozzo ed eseguito dalla band che affianca l’artista nel suo già attuale “VathiaTour”, che sta portando l’artista reggina e la sua band in giro per il Paese.

Diversi, e peraltro molto noti in Calabria, gli ospiti presenti all’interno della clip, tra cui Giuseppe Garibaldi, il concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, che ha accettato con grande entusiasmo l’invito a partecipare al videoclip che si preannuncia davvero originale e con qualche sprazzo di genuina ilarità. L’artista reggina ha scritto e composto il brano ispirata dalla passione e dall’amore viscerale con cui l’autentico e solare gieffino, suo conterraneo, racconta la sua Calabria e in ogni momento alle telecamere del GF riuscendo tra l’altro, durante una diretta in prima serata e con i suoi modi diretti e genuini, a trascinare concorrenti e spettatori dentro la danza della sua tanto amata tarantella.

Anche la love story nata all’interno della casa tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, “la rossa sensuale e romantica”, ha in un certo senso nutrito l’ispirazione della cantautrice reggina. Allegro, conviviale, esilarante, “tarantelloso” e con richiami al sound vintage romantico, il brano sarà disponibile nei prossimi giorni in tutti i digital stores.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.