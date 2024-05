Automobilismo, presentata a Pechino la 1000 Miglia experience China

StrettoWeb

Pechino, 16 mag. – (Adnkronos) – Una sala gremita presso l?Ambasciata Italiana a Pechino ha ospitato oggi la presentazione della prima edizione di 1000 Miglia Experience China, evento che dal 14 al 17 Novembre 2024 porterà per la prima volta la Freccia Rossa nel Paese del Dragone. Alla presenza del Primo Consigliere dell?Ambasciata, Marco Midolo, l?Amministratore Delegato e il Direttore Generale di 1000 Miglia, Alberto Piantoni e Francesca Parolin, hanno siglato l?accordo di licenza con i rappresentanti della Federation Classic Car China che organizzerà la manifestazione per i prossimi 2 anni.

1000 Miglia Experience China 2024 si svilupperà nella Cina meridionale della provincia di Guangdong, la prima regione cinese ad avere relazioni commerciali con l?Europa, e più precisamente nell?area di Canton (o Guangzhou), e sarà aperta a 6 diverse classi di auto, a partire da quelle appartenenti alla classe 1000 Miglia Era che comprende gli esemplari e i modelli che hanno preso parte alla 1000 Miglia di velocità disputata tra il 1927 e il 1957. In occasione della presentazione, e per i prossimi tre giorni, uno degli edifici più rappresentativi di Canton rimarrà illuminato con i simboli della 1000 Miglia e del prossimo evento, le cui iscrizioni apriranno a breve.

