Aumentano le Bandiere Blu in Calabria: ecco quali sono le spiagge migliori della Regione nel 2024

Salgono a 236 le località costiere che potranno fregiarsi del riconoscimento Bandiera Blu 2024, dieci in più dell’anno scorso. Vessillo che quest’anno, per la 38/a edizione, sventolerà su 485 spiagge con mare eccellente per 4 anni consecutivi (27 in più rispetto al 2023) che corrispondono a circa l’11,5% di quelle premiate a livello mondiale.

In Calabria new entry Parghelia (Costa dei Monaci/Bordila, La Grazia/Vardano, Michelino, La Tonnara) in provincia di Vibo Valentia che si affianca alla riconfermata Tropea (Marina del Convento, Marina dell’Isola, Rocca Nettuno). Due gli approdi Bandiera Blu 2024: il Porto delle Grazie a Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria e la darsena turistica del Porto di Cetraro, in provincia di Cosenza.

In provincia di Cosenza il riconoscimento è andato a Tortora (La Pineta/Fiume Noce), Praia a Mare (Camping Internazionale/ Punta Fiuzzi), San Nicola Arcella (Arcomagno/Canale Grande Marinella), Santa Maria del Cedro (Chiatta in Ferro – Abatemarco), Diamante (Cirella, Scogliera Cirella, Pietrarossa), Rocca Imperiale (Marina di Rocca Imperiale), Roseto Capo Spulico (Lungomare), Trebisacce – Lungomare Sud (Riviera dei Saraceni – Viale Magna Grecia), Villapiana (Villapiana Scalo, Villapiana Lido); in provincia di Crotone Bandiera Blu a Cirò Marina (Punta Alice, Cervara/ Madonna di Mare), Melissa (Litorale Torre Melissa), Isola Capo Rizzuto (Le Castella); in provincia di Catanzaro riconoscimento a Sellia Marina (Località Ruggero/San Vincenzo – Sena/Jonio – Rivachiara), Catanzaro (Giovino), Soverato (Baia Dell’Ippocampo); in provincia di Reggio Calabria Bandiera Blu a Caulonia (Lido), Roccella Ionica (Lido), Siderno (Litorale).

