Atm Messina, servizio speciale per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari

Per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, in programma al PalaRescifina il 28 e il 29 Maggio prossimi, ATM Spa predisporrà un servizio speciale. Per le migliaia di appassionati del gruppo musicale formatosi nel 2010 in provincia di Bergamo, l’Azienda Trasporti attiverà le navette che collegheranno lo Zir e via Adolfo Celi (ex S.S. 114), con capolinea al bivio per il Palarescifina. Il biglietto (andata e ritorno) avrà il costo di 4 euro e potrà essere acquistato nei box vendita di Atm Spa (Annunziata, Cavallotti, ZIR, Front-Office via La Farina); presso le emettitrici automatiche attive h24 (Santa Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti, Stazione Centrale, Largo Minutoli, Annunziata, Via Circuito – Torre Faro (statua di Padre Pio); tramite app ATM MovUp e le altre app collegate (Money go, Easypark, Drop ticket, Telepasspay).

Il servizio navetta di ATM sarà attivo dalle ore 18 fino all’inizio del concerto, per poi riprendere, a conclusione dell’evento, fino al completo deflusso del pubblico. In occasione delle due date del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, l’Azienda Trasporti di Messina prolungherà anche il servizio del tram, che continuerà a circolare fino a quando il Palarescifina non si sarà completamente svuotato.

ATM Spa metterà inoltre a disposizione altre navette, a cura e spese degli organizzatori del concerto, che faranno la spola tra i parcheggi e l’ingresso del Palarescifina.

