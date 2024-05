Associazione provinciale cuochi e pasticceri di Messina: domani conferenza stampa a palazzo Zanca

StrettoWeb

Domani, giovedì 16 maggio, alle ore 12, nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca, l’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Messina incontrerà la stampa, in occasione del suo primo anniversario costitutivo che coincide anche con la seconda edizione della Giornata della Ristorazione. Alla presentazione dell’iniziativa, condivisa e patrocinata dal Comune di Messina, saranno presenti il sindaco Federico Basile e l’assessore alle Attività produttive Massimo Finocchiaro, cui prenderanno parte i rappresentanti del comparto territoriale e delegazioni di studenti degli istituti scolastici di riferimento.

Saranno presenti, il presidente regionale dell’Associazione cuochi Siciliani Rosario Seidita; la presidente regionale del comparto Lady Chef Rosy Napoli; il presidente regionale del CNA Tindaro Germanelli; il presidente dell’Associazione provinciale cuochi e pasticceri di Messina Paolo Romeo unitamente al consiglio direttivo composto da Isabella Catalano, vicepresidente, Carlotta Andreacchio, tesoriere, e i consiglieri Giuseppe Arena, Marialuisa Muscolino, Rosario Caminiti e Salvatore Denaro. L’incontro con i giornalisti sarà occasione per riunire i professionisti del settore presenti a Messina e provincia, al fine di valorizzare la professione del cuoco e accrescere il prestigio sociale, economico e professionale della categoria tracciando una linea comune basata sulla collaborazione tra i soggetti operanti nel settore anche attraverso attività di formazione, di aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori, instaurando altresì una collaborazione sinergica con gli Istituti Alberghieri.

Obiettivo dell’Associazione in linea con le finalità della Giornata della ristorazione è celebrare la filiera di eccellenza di tutti quei pubblici esercizi sul tema dell’ospitalità, fondamentale per tutto il mondo della ristorazione, e per riflettere sul ruolo e il valore della ristorazione nello scenario sociale, culturale ed economico del territorio locale e provinciale, puntando a far crescere una sinergia d’intenti e di obiettivi tra i vari partners che convergono in questa categoria. A tal proposito, l’Associazione provinciale cuoci e pasticceri di Messina durante il suo primo anno di vita associativa ha sottoscritto alcuni protocolli d’intesa con associazioni di settore ed associazioni culturali, oltre che con istituzioni locali del territorio finalizzati a rappresentare un valore aggiunto alle attività realizzabili nell’interesse e nella crescita della ristorazione locale.

A conclusione della conferenza, l’Associazione unitamente al comparto Lady Chef con la presenza della responsabile provinciale di Palermo Anna Scuderi e la responsabile provinciale Carlotta Andreacchio, delizieranno i presenti con un buffet di prodotti locali tipici del territorio che profumano di tradizione e che portano in sé il sapore dell’autenticità territoriale messinese.

