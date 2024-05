Associazione Europea di Medicina nucleare: medico di Messina delegato per l’Italia

StrettoWeb

Il Prof. Alfredo Campennì, medico nucleare dell’AOU G. Martino di Messina, rappresenterà l’Italia in Europa come delegato dell’Associazione Italiana di Medicina Nucleare (AIMN) in seno all’EANM (European Association of Nuclear Medicine). Dirigente medico della UOC di Medicina Nucleare dell’AOU “G. Martino”, diretta dal prof. Sergio Baldari, il Prof. Campennì sarà la voce italiana in Europa e, confrontandosi con i delegati nazionali degli altri paesi, avrà la possibilità di portare le istanze della medicina nucleare italiana su un livello europeo e più in generale internazionale.

Il Prof. Campennì avrà, inoltre, il compito di identificare ambiti di interesse comune con le altre società scientifiche nazionali anche sviluppando progetti di ricerca e facilitando la condivisione delle conoscenze in ambito medico nucleare. Un incarico prestigioso, conferito di recente, dalla Presidente nazionale AIMN Dott.ssa Maria Luisa De Rimini e da tutto il consiglio direttivo.

