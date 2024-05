Arresto Toti, domani l’interrogatorio del governatore della Liguria

StrettoWeb

Il gip di Genova ha fissato per venerdì prossimo, 10 maggio, l’interrogatorio del presidente della Regione, Liguria Giovanni Toti, agli arresti domiciliari. L’imprenditore della logistica Aldo Spinelli e il capo di gabinetto di Toti, Matteo Cozzani, verranno, invece, interrogati sabato. L’arresto di Giovanni Toti per corruzione piomba sul dibattito politico a un mese dal voto per le Europee.

E nell’alveo della maggioranza ci si affida ai principi del garantismo, mentre si leva più di una voce, a partire dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a sollevare dubbi sulla tempistica delle misure. Posizione, quella del Guardasigilli, fortemente criticata, sul fronte opposto, da Pd, M5s e Alleanza verdi e sinistra, che chiedono con forza che il presidente della Regione Liguria si dimetta subito. Linea non condivisa, invece, tra le opposizioni, da Italia viva e Azione.

