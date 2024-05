Arresto Francesco Putortì, il segretario della Lega di Reggio Calabria: “è legittima difesa, impensabile che qualcuno possa metterlo in prigione”

StrettoWeb

“Chi entra in casa mia non viene certo a portarmi un mazzo di fiori, giusto? Se entra in casa mia ho il dovere di difendere i miei familiari e me stesso, che faccio? Mi preoccupo in quei secondi di intervenire o di pensare che qualcuno possa mettermi in prigione? Non ho dubbi, intervengo e se poi purtroppo il criminale ci rimette la vita, non ho che fare. Non posso consentire di mettere a rischio la vita dei miei familiari, assolutamente no!”. Lo afferma Franco Recupero, segretario provinciale della Lega di Reggio Calabria, in merito alla vicenda di Francesco Putortì, ristretto in carcere da 4 giorni dopo essersi difeso dai ladri nella propria abitazione.

