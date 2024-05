Archivi storici e studi di storia locale: venerdì un convegno di Studi a Gangi

StrettoWeb

Promosso dal Comune di Gangi, Maggio dei Libri, BCsicilia e Società Operaia si terrà venerdì 24 maggio 2024 alle ore 16,30, a Gangi, presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso in Corso Umberto I, 26 il Convegno di Studi “Archivi storici e studi di storia locale. Tra Madonie ed Erei: il patrimonio archivistico come risorsa per le comunità locali, stato e prospettive”.

Dopo i saluti istituzionali di Giuseppe Ferrarello, Sindaco del Comune di Gangi, sono previsti una serie di interventi di storici e ricercatori. Inizia lo storico Peppino Bongiorno con una relazione dal titolo “Archivi storici a Petralia Sottana: esperienze di ricerca e risistemazione archivistica e studi locali sull’età moderna nell’esperienza del compianto dott. Mascellino”, a cui farà seguito Lucia Macaluso, Storica, già Assessore alla Cultura del Comune di Petralia Sottana, che tratteggerà un ricordo dello storico madonita prof. Francesco Figlia: i suoi studi e le ricerche archivistiche. Il convegno prosegue con Vincenzo Piccione d’Avola, già Responsabile dell’Archivio storico del Comune di Geraci Siculo, che affronterà il tema “L’Archivio storico comunale di Geraci Siculo: istituzione ed esperienze e metodi di riordino e catalogazione”, e con l’intervento di Mario Siragusa, Storico, Università Kore di Enna, che parlerà su “L’Archivio storico comunale di Gangi: tipologie documentarie, storia, patrimonio e prospettive”.

Le ultime relazioni saranno quelle di Filippo Falcone, Storico e dipendente MIUR, che affronterà il tema “Esperienze di riordino, di ricerca ed archivi privati nisseni”, e quella di Giuliana Maria Ferrara, Direttore dell’Archivio di Stato di Enna con un intervento dal titolo “Archivio di Stato di Enna. Il patrimonio documentario statale tra attività di conservazione e valorizzazione” Modera l’incontro Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia.

