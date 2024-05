“Antigone” di Officine Jonike Arti al Piccolo Teatro Artea di Cosenza

StrettoWeb

Continua al Piccolo Teatro Artea di Cosenza la serie di tappe di “Antigone. Il sogno della farfalla”, lo spettacolo teatrale con Maria Milasi e Americo Melchionda. In un doppio appuntamento – sabato 4 maggio alle ore 20.30 e domenica 5 maggio alle 18.30 – ci attende una scrittura contemporanea a cura di Donatella Venuti che rielabora il mito per la regia di Americo Melchionda, tratto dal romanzo della filosofa spagnola Maria Zambrano in esilio per oltre 40 anni durante la dittatura franchista. Sospesa tra la vita e la morte, Antigone vuole dimenticare, ma gli affetti in forma di ombre tornano a trovarla. Un’Antigone di oggi, moderna ed esule, testimone delle ingiustizie perpetrate dall’Uomo durante tutta la sua Storia.

Appuntamento a Cosenza al Piccolo Teatro Altea in viale Mancini Galleria del Palazzo Falbo-La Neve. Info al 334 13 69 678. La produzione è a cura di Officine Jonike Arti, compagnia attualmente riconosciuta dalla Regione Calabria come Impresa di Produzione Teatrale e lo spettacolo è co-finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 – Avviso pubblico per il finanziamento di programmi di Produzione Teatrale della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.

