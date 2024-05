Anelli: Lollobrigida, ‘cordoglio per prematura scomparsa rettore’

StrettoWeb

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – ?Profondo cordoglio per la prematura scomparsa del rettore Franco Anelli, che ho potuto conoscere in occasione della celebrazione dell?anno accademico dell?Università? Cattolica del Sacro Cuore a Piacenza lo scorso anno. Alla sua famiglia, ai suoi studenti e all?Università tutta va la mia più sentita vicinanza?. Lo ha dichiarato il ministro dell?Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in una nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.