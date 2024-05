Amministrative Corigliano-Rossano: le liste del sindaco uscente Flavio Stasi | NOMI

StrettoWeb

Momenti di fermento per la terza città della Calabria: Corigliano-Rossano è uno dei 65 comuni della provincia di Cosenza al voto per le elezioni amministrative del prossimo 8 e 9 giugno. Depositate oggi le liste ufficiali: saranno tre i candidati al posto di primo cittadino, tra cui il sindaco uscente Flavio Stasi che è già pronto per fare il bis. Vediamo insieme tutti i nomi in lizza:

1. “Movimento 5 Stelle – Stasi Sindaco”

Salvatore Abbosida Salvatore Carmine Brogno Alessandro Cavallo Alfonso Celestino Maria Gilda Cimino Graziella Colamaria Martina Cutrì Noemi Di Vico Giuseppe Falco Claudio Fiorentino Simone Iannicella Luigi Madeo Annunziato Manfredi Donatella Palazzo Aldo Rematore Elda Renna Danilo Antonello Renzo Raffaele Rubinetto Emanuela Vittoria Santoro Federica Sapia Lidia Sciarrotta

2. La lista del Partito Democratico – Stasi Sindaco

Marin Boicea Pietro Caligiuri Giuseppe Rosario Candreva Graziella Capalbo Carlo Caravetta Pio Francesco Celestino Salvatore De Luca Luigi Falcone Francesca Angela Favaro Carmen Ionica Florea Adolfo detto Nello Iacucci Achiropita Le Fosse Immacolata Luzzi Maria Madeo Roberto Marazzo Franca Muoio Cosimo Perri Fadile Pici Rosario Scorza Manila Sapia

3. Lista “Azzurro mare per Stasi sindaco”

Maria Rella Francesco Marino Scarcella Gianfranco Costa Maria Mingrone Salvatore Taranto Rosellina Guglielmi Francesco Fusaro Manuela Martire Pasquale Cosma Marghella Simona Graziano Damiano Ferraro Acheropita Pia Riforma Cosimo Genova Bina Faiella Antonio Mazziotti Chiara Mazzei Giuseppe Ruffo Luigi Malagrinò Giovanna Bruno Gianfranco Pedace Mario Oliveto Antonella Manfredi Francesco Madeo Alberto Sapia

