Ambiente: Violo (Presidente Geologi), ‘In Italia cambiamento climatico sottovalutato’**

StrettoWeb

Palermo, 23 mag. (Adnkronos) – “Il cambiamento climatico è sottovalutato in Italia. La maggioranza degli organismi mondiali esperti in questo settore, la stragrande maggioranza degli scienziati danno dei dati inconfutabili sul fatto che i cambiamenti climatici ci siano e che siano anche causati dall’inquinamento”. A dirlo all’Adnkronos è Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio nazionale dei Geologi, a margine della prima giornata del Congresso nazionale a Palazzo dei Normanni di Palermo. “In questo periodo storico l’uomo ha emesso gas clima alteranti che sicuramente hanno modificato gli effetti che vediamo tutti i giorni del cambiamento climatico – dice – Ma il cambiamento climatico non deve essere un alibi. Gli effetti degli eventi meteo sempre più estremi sono amplificati perché c’è un territorio sempre più urbanizzato. Su questo dobbiamo lavorare”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.