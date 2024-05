Gli allievi del Liceo Classico al progetto “School Water Gym”: i NOMI dei partecipanti

StrettoWeb

Le classi 1ªA, 1ªC e 1ªE del Liceo Classico “Campanella” hanno concluso con grande successo e ottimi risultati il progetto “School Water Gym” proposto dal Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive. Queste le parole della Dirigente Carmen Lucisano: “Lo sport ha rilevante valenza didattica, è contenitore di valori positivi, è terreno fertile di lealtà e amicizia, palestra di crescita umana”.

Il progetto si è svolto dal 20 al 23 maggio 2024 presso la struttura “Falkensteiner” di Pizzo Calabro. Gli allievi sono stati accompagnati dalle docenti Valeria Malavenda ed Ernesta Puliatti. Numerose le attività sportive svolte: tennis, padel, calcio a 5, hockey, beach volley, tennis da tavolo, tiro a segno, tiro con l’arco, orienteering, sub, diving, nuoto, apnea, sub, vela, canoa e sup. Il progetto ha mostrato un forte carattere interdisciplinare e ha agevolato il rapporto tra insegnanti e studenti al di fuori dei classici canoni. Un’esperienza preziosa e significativa sul piano della crescita personale e delle relazioni.

Tra i molteplici obiettivi trasversali: lo sviluppo dello spirito di cooperazione, autodisciplina, senso di responsabilità e capacità di scelta; l’educazione alla solidarietà, al rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente; il potenziamento delle qualità motorie generali, condizionali e coordinative degli alunni; il confronto sportivo agonistico e l’autovalutazione. Con il progetto “School Water Gym” gli alunni hanno avuto la possibilità di sviluppare capacità e competenze specifiche in base alle molteplici discipline praticate durante il campo scuola.

I nomi degli allievi

Si sono distinti nei diversi ambiti i seguenti allievi: Novella Nastasi 1A – 1° posto hockey; Domenica Lionello 1A – 1° posto apnea; Niccolò Frezza 1A- 1° posto apnea; Veron Ambra 1C – 1° posto sub.

Surace Mariasol 1C – 1° posto sub – 1° posto apnea – 2° posto padel; Versace Edith 1A – 1° posto sup – 2° posto canoa – 3° posto hockey; Gregoriano Paola 1C – 2° posto sub; Baccellieri Antonino 1A – 2° posto sup; Vescovi Rebecca 1A – 2° posto apnea; Sofi Alessia 1C – 2° posto padel; Dattola Sophie 1A – 3° posto padel; Treccosta Rocco 1C – 3° posto apnea; Cutrupi David 1A – 3° posto hockey; Saraceno Federico 1A – 3° posto padel.

