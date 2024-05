Akademia Sant’Anna, il presidente Costantino: “mercato per la A1, ora ci aspettiamo tanti abbonati”

StrettoWeb

Procede speditamente il lavoro dei vertici di Akademia Sant’Anna in vista della nuova stagione. Presentata la campagna abbonamenti, unitamente al primo colpo di mercato – la regista Giulia Carraro – il presidente Fabrizio Costantino ha dato mandato ai responsabili degli uffici societari di attuare rapidamente i sostanziali punti del progetto elaborato nei mesi passati e presentato ai propri partner in occasione del Marketing Meeting del 31 Gennaio scorso.

“Il mercato di Akademia dimostra chiaramente che il club fa sul serio – ha dichiarato il “numero uno” del club messinese.

“Come anticipato durante la conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti, la prossima stagione puntiamo a conquistare la serie A1 e per farlo non ci stiamo risparmiando su nessun fronte. Adesso, ci aspettiamo che tutto il territorio risponda con entusiasmo. Il modo più concreto è la sottoscrizione dell’abbonamento che, al di là del contributo economico, rappresenterebbe un forte segnale di vicinanza a tutti coloro che non si fermano un attimo per garantire che tutto funzioni sempre in modo perfetto. Stiamo crescendo e lo stiamo facendo velocemente ma adesso tanto dipenderà dall’attenzione e dalla presenza della gente. Per andare in A1, e garantire al territorio messinese di disputare il campionato più bello del mondo, servirà una stagione altrettanto perfetta: la gente non potrà far mancare il proprio supporto. Pertanto, invitiamo tutti a darci la fiducia che abbiamo dimostrato di meritare; è il momento giusto per farlo”.

Tutti nomi di prima fascia, quelli che faranno parte del roster della prossima stagione; ne arriveranno altri di altrettanto grosso calibro: “Certamente, insieme a coach Fabio Bonafede abbiamo voluto scegliere le ragazze una per una, dedicando massima attenzione ad ogni dettaglio. Grande personalità, qualità ma anche disponibilità al sacrificio. Tutte caratteristiche fondamentali per affrontare un torneo competitivo come quello della prossima A2. Ma, adesso, ci serve l’ottavo uomo in campo: il tifoso o anche il semplice curioso. A Messina c’è tanta fame di sport ad alti livelli. L’occasione giusta la sta offrendo Akademia. Non possiamo permetterci di perderla, nessuno può. È un’opportunità troppo importante per ogni singolo membro della nostra comunità“.

La sottoscrizione degli abbonamenti, tra l’altro, darà la possibilità di accedere a incredibili vantaggi: “Si, abbiamo voluto coinvolgere ancora una volta coinvolgere l’imprenditoria che ci sostiene. Gli sponsor aderenti al “circuito Akademia” daranno la possibilità a ciascun abbonato di fruire di sconti all’interno dei propri punti vendita a partire dal 1 Luglio, giorno in cui ufficialmente inizierà la nuova stagione. Si potrà così abbattere totalmente il costo sostenuto, recuperando l’intera somma. Un dettaglio non di poco conto“.

Oltre alla sciarpa in omaggio: “Certo, un ulteriore passaggio che ci consentirà di colorare il “PalaRescifina” durante la gare e di poter festeggiare tutti insieme le vittorie, costruendo una cornice incredibile tutta attorno alle nostre ragazze“.

