Addio ai senatori a vita: approvato il primo articolo della riforma Meloni

Il Senato ha approvato l’articolo 1 del ddl sul premierato elettivo, che abroga il potere del presidente della Repubblica di nominare dei senatori a vita. L’articolo è stato votato per alzata di mano, quindi non si hanno i numeri dei favorevoli e dei contrari. Gli attuali senatori a vita di nomina presidenziale rimangono in carica.

