Calcio giovanile, l’Accademia Granata di Reggio Calabria protagonista al Torneo della Contea in Sicilia

L’Accademia Granata di Reggio Calabria ha rappresentato la nostra città nella 3ª edizione del “Torneo della Contea”. Il torneo si è svolto in Sicilia tra il 24 ed il 26 Maggio 2024 e ha ospitato più di 1.000 atleti provenienti da Malta, Sardegna, Calabria e varie province siciliane che si sono confrontate in più strutture presenti a Modica, Ragusa e Vittoria.

L’Accademia Granata porta a casa un 2° posto nel girone di qualificazione nella categoria Esordienti 2011-under 13, sfiorando le semifinali a cui non ha avuto accesso solo per differenza reti non favorevole: 3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta nelle 5 partite disputate tra Sabato e Domenica. 5° posto assoluto tra 14 squadre partecipanti. Risultato di valore considerando che la nostra società è solo al secondo anno di vita, molto giovane.

Ma anche perché le squadre avversarie erano ben strutturate, organizzate, abituate da anni ad affrontare partite di livello. Da citare su tutti l’Airone Modica, iscritto al campionato regionale Elite di categoria. Altro aspetto importante è che la società ha scelto, in un’ottica di investimento ed esperienza per il futuro, di partecipare con molti ragazzi dell’anno 2012, sottocategoria. “Torniamo a casa soddisfatti per la bella esperienza e ci teniamo a ringraziare l’organizzazione del torneo che è stata veramente ottima”, la soddisfazione della società.

