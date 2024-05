StrettoWeb

Mercoledì 15 maggio dalle ore 15:00 si terrà a Sant’Agata di Esaro la 2ª

edizione dell’evento “Giù il Cappello”, che vedrà la partecipazione dei cuochi cosentini della Federazione Italiana Cuochi, nonché del Presidente Provinciale e Regionale dei Cuochi e del Vescovo della nostra Diocesi Mons. Stefano Rega. Un appuntamento importante per il nostro borgo promosso da Bruno Ranuio, rinomato chef santagatese, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, in onore della categoria professionale del cuoco. A Sant’Agata di Esaro lo scorso anno è stato inaugurato il Primo Monumento al Cuoco, in virtù del fatto che il nostro paese ha dato i natali a molteplici cuochi che operano sul territorio nazionale ed internazionale e per rendere omaggio a questa categoria.

Un momento di rilevanza che vedrà la partecipazione degli Istituti Alberghieri della Provincia di Cosenza con l’inserimento di una borsa di studio per gli studenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.