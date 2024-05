A Reggio Calabria il concorso nazionale del Progetto Biesse Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere

StrettoWeb

Martedì 14 maggio ore 10.30 presso l auditorium Fava e Garofalo della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria la cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate a vittime Innocenti delle mafie e attestati di partecipazione a tutte scuole che hanno aderito al progetto Biesse Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere divenuto Legge Regionale il 28 giugno 2023 con legge n 27.

Tantissimi gli studenti che arriveranno a Reggio Calabria da tutta Italia per questa importante giornata di festa della legalità, giustizia, umanità e libertà. Non si contano i lavori realizzati dagli studenti, sono pervenuti centinaia e centinaia di lavori scegliere afferma la Presidente Nazionale Biesse Bruna Siviglia – è stato davvero difficile, sono tutti vincitori per l’impegno, l’entusiasmo che hanno dimostrato. Grazie a tutti i dirigenti scolastici, agli insegnanti agli alunni per l immane lavoro fatto con impegno ed entusiasmo..Tantissime le personalità presenti alla cerimonia nazionale di premiazione che ha visto coinvolte tantissime scuole d’Italia.

Un ringraziamento speciale al Comandante della Scuola Allievi Carabinieri Colonnello Vittorio Carrara che ogni hanno ospita l’importante iniziativa a lui i saluti iniziali.

In video ili saluto del Sottosegretario al Ministero Dell’interno On.Wanda Ferro.

A seguire il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria On Filippo Mancuso che del Progetto Biesse Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere che si ispira all operato del Giudice Roberto Di Bella ne ha fatto una Legge Regionale un unicum in Italia. Il presidente della Commissione Antindragheta della Regione Calabria Pietro Molinaro.

Il Procuratore Generale della Procura di Reggio Calabria Gerardo Dominijanni, la Presidente ff della Corte D’Appello Dott.ssa Olga Tarzia, il Procuratore capo della Procura di Palmi Emanuele Cresenti, il Procuratore Aggiunto della Procura di Reggio Calabria Walter Ignazitto, il Presidente della Ses Dott.Lino Morgante, il regista del Film Liberi di Scegliere Giacomo Campiotti , la Troupe di Sky tg24 con la Giornalista Simona Vasta. Il Presidente del Tribunale per I Minorenni di Catania Roberto Di Bella che insieme alla Presidente Biesse Bruna Siviglia accoglieranno i numerosissimi studenti con i quali si sono interfacciati durante l’intero anno scolastico. Un percorso educativo, ,vincente considerando un faro culturale per l’educazione alla legalità e nel contrasto alle mafie.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.