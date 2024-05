A Messina la presentazione del libro “Dialogo sullo scautismo. Pedagogia e organizzazione”

StrettoWeb

Martedì 28 maggio, alle ore 17.45, presso la sala Palumbo, al primo piano del Palacultura Antonello di Messina, a cura del Centro Studi e documentazione sullo scautismo in Sicilia, si terrà la presentazione del libro “Dialogo sullo scautismo. Pedagogia e organizzazione” di Eduardo Missoni e Dominique Benard, rispettivamente ex segretario generale dell’Organizzazione mondiale del movimento Scout ed ex direttore dei metodi educativi e vice segretario generale.

Porteranno i saluti istituzionali, a nome del sindaco Federico Basile, l’assessore alle Politiche culturali e turismo Enzo Caruso, già formatore nazionale dell’AGESCI, e i rappresentanti delle Associazioni Scout. Interverranno Salvatore Settineri, già professore associato presso l’Università degli Studi di Messina e membro del Comitato Nazionale Agesci; e il dott. Nunzio Zagara, responsabile Agesci zona dello Stretto ed ex membro del Comitato Nazionale Agesci. Presente l’autore Eduardo Missoni. La cittadinanza è invitata a partecipare all’evento ad ingresso libero.

Note

Il “Centro studi e documentazione sullo scautismo in Sicilia”, sito in un bene confiscato alla mafia di proprietà del Comune di Gravina di Catania e concesso in comodato d’uso dal Consorzio etneo per la legalità e lo sviluppo, è nato nel 2004 e raccoglie la storia dello scautismo e del guidismo nell’isola.

Il Centro studi mette a disposizione un archivio storico, una biblioteca specialistica e una emeroteca, che forniscono un utile supporto a coloro che scelgono di studiare il movimento scout o l’educazione giovanile.

L’archivio nel giugno 2011 è stato dichiarato di interesse storico particolarmente importante dalla direzione generale per gli archivi del ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il Centro fa parte degli Istituti culturali ecclesiastici (CEI).

