A Messina la mostra itinerante “InBook – Libri per Tutti”

StrettoWeb

Il progetto “InBook – Libri per Tutti”, patrocinato dal Comune di Messina e dall’Azienda Speciale Messina Social City, e promosso dall’XI Istituto Comprensivo Paino-Gravitelli, in collaborazione con il Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa di Milano e Verdello (CSCA) e la Rete delle biblioteche inbook sarà illustrato domani, venerdì 17 maggio, alle ore 11, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca. All’incontro con i giornalisti, presente il sindaco Federico Basile, prenderanno parte l’assessora Alessandra Calafiore, la presidente della Messina Social City Valeria Asquini, e la dirigente scolastica Domizia Arrigo. L’iniziativa è patrocinata anche dall’Ufficio VIII – Ambito Territoriale Messina, dall’Università degli Studi di Messina, dall’Ordine TSRM-PSTRP, dal Reparto di NPI-PoliMe, dall’ASP ME, dal Sinpia, dal FLI, dalla libreria Bonanzinga e dall’Associazione Terremoti di Carta.

La mostra, che gira l’Italia da diversi anni, sarà inaugurata a Messina, lunedì 20 maggio, alle ore 16.30 nei locali dell’Istituto, plesso “M. Passamonte” in modalità integrata, da remoto e in presenza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.