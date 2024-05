A Lazzaro la festa d’Europa per la pace e la libertà

StrettoWeb

La Giornata dell’Europa, che si svolge ogni anno il 9 maggio, celebra la pace e l’unità in Europa. La data segna l’anniversario della storica dichiarazione in cui l’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman espose l’idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa, che avrebbe reso impensabile la guerra tra le nazioni europee. La proposta di Schuman è considerata l’atto di nascita di quella che oggi è l’Unione Europea.

All’interno delle iniziative programmate a seguito del “Patto di Amicizia” siglato lo scorso anno tra la Città di Motta San Giovanni, la Città spagnola di Huétor-Tájar e l’Accademia delle Imprese Europea è stato organizzato un importante incontro con protagonisti gli studenti delle scuole locali di entrambi i territori che hanno vissuto la Festa dell’Europa con spirito di libertà, democrazia e uguaglianza.

“L’Amministrazione comunale di Motta San Giovanni – ha dichiarato Sonia Malara assessore all’Istruzione – si è simbolicamente unita a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea per festeggiare insieme la festa dei popoli e delle culture riunite tutte sotto un unico simbolo, la bandiera blu con le stelle dorate. Abbiamo voluto omaggiare questa importante giornata coinvolgendo gli studenti dell’Istituto comprensivo di Motta San Giovanni e del comune andaluso Huetor Tajar con il quale stiamo portando avanti numerose iniziative. La manifestazione è stata una lezione concreta di educazione civica basata sul concetto che l’Europa è lo spazio dei giovani, dove servono azioni concrete affinché il grande sogno di pace, uguaglianza e libertà si possa davvero realizzare. Supportare l’azione didattica e coinvolgere la comunità studentesca del nostro territorio in ogni iniziativa– conclude l’assessore – è un obiettivo che questa Amministrazione comunale, sotto la guida del sindaco Giovanni Verduci, si è posta fin dal suo insediamento”.

“I ragazzi sono stati contenti ed entusiasti di partecipare a questo evento così significativo – ha invece commentato la dirigente scolastica Margherita Sergi – I due comuni, nel percorso che li porterà a formalizzare il gemellaggio, hanno giustamente voluto coinvolgere le comunità studentesche dei due territori e questo può rappresentare una preziosa opportunità di crescita e di arricchimento culturale per tutti i ragazzi”.

Alla cerimonia, oltre agli assessori Giusy Vacalebre ed Enza Mallamaci, hanno preso parte Maria Pilar Pérez Ruiz e Jose Munoz Lopez per il comune di Huetor Tajar, Rosaria Mazza per l’Accademia delle Imprese Europea, Tiziana Cozzupoli presidente della Pro Loco ed è stato proiettato un videomessaggio della Vicepresidente del Parlamento Europea Pina Picierno.

