A Catanzaro l’evento KalaVria Senza Glutine

AIC Calabria è lieta di invitarvi a partecipare all’evento KalaVria Senza Glutine che si svolgerà presso la Cittadella Regionale il 17 maggio alle ore 9 con la partecipazione, fra gli altri, di tanti chef e imprenditori calabresi come Gerardo Sacco e Filippo Cogliandro.

Kalavria Senza Glutine è un contest organizzato da AiC Calabria che mette alla prova gli aspiranti chef di 10 istituti alberghieri calabresi chef si sfideranno per creare il menù gluten free perfetto, capace di coniugare i sapori della tradizione culinaria calabrese con le esigenze di chi soffre di celiachia.

Per AIC Calabria, questo evento rappresenta un momento di grande importanza per sensibilizzare il pubblico sulla celiachia e sulle sfide che quotidianamente i celiaci si trovano ad affrontare. Per questo motivo, riteniamo che la vostra presenza e il vostro contributo editoriale siano fondamentali per dare la giusta visibilità all’iniziativa e per promuovere una cultura alimentare inclusiva e attenta alle esigenze di tutti.

