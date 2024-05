81enne di Reggio Calabria uccisa da proiettile vagante a Roma: tre indagati

StrettoWeb

Tre indagati per la morte di Caterina Ciurleo, la donna di 81 anni di Reggio Calabria, colpita alla schiena giovedì pomeriggio da un proiettile vagante mentre era in auto in via della Riserva Nuova, a Roma. Si tratterebbe di tre giovani.

La vittima, colpita per errore, era seduta al lato passeggero di una Smart guidata da un’amica quando è stata raggiunta dal proiettile partito da una macchina in corsa poi fuggita: il colpo ha attraversato il bagagliaio dell’utilitaria e poi il sedile. Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dai pm della Dda, proseguono per ricostruire i fatti e le responsabilità.

