Fine 4° QT – 81-81

Ultimi 10 minuti! Due dalla media per Chaves (64-62). Dall’altra parte Cessel ne mette 2 con fallo: libero extra put (66-62). Chaves in penetrazione per il -2 (66-64). Pareggia i conti Zanini (66-66). Maksimovic in lunetta: 2/2 (68-66). Chaves si alza dalla media, preciso come sempre (68-68).

Tripla di Binelli! (71-68). Uchenna Ani trova la via del canestro, 2 in sottomano con contatto (71-70). Tripla di Maksimovic! (74-70). Elegante il floater di Ani (74-72). Seck in penetrazione, grandissima partita di Omar questa sera (76-72). Chaves con contatto, 2 in sottomano, che bel giocatore l’argentino (76-74). Simonetti in lunetta: 1/2, intanto Zanini esce per il 5° fallo della sua partita (77-74). Tripla di Mei in angolo (77-77).

Simonetti, due punti col jumper (79-77). Chaves in lunetta: 2/2 (79-79). 12 secondi al termine, fuori il sottomano di Tyrtyshnik che gira sul ferro, Simonetti a rimbalzo offensivo, fallo e due liberi: 2/2 (81-79). Fuori la tripla di Duranti, tap in clamoroso di Chaves a 3.3 secondi dalla fine (81-81). Ultimo time-out per Cigarini, serve una giocata decisiva o sarà overtime. Esce il tiro di Maksimovic, complicatissimo. È overtime, 81-81.

