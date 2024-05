StrettoWeb

Ultimi 10 di gioco tutti da vivere. Floater di Simonetti. Dall’altra parte Mei spara da 3 (61-56). Due liberi dentro per Tyrtyshnik (61-58). Che errore in contropiede per la Viola, sbaglia Tyrtyshnik e Seck compie il 4° fallo della sua partita. Simonetti ne mette 2 (61-60). Rimbalzo offensivo di Misolic tradotto in 2 punti (63-60). Notizia flash nel quarto quarto: Chaves ha commesso un errore, è umano anche lui.

Mavric lavora in post, Basile cerca lo sfondamento e si becca un fallo per flopping, Mavric gli fa segno: “alzati, alzati!“. Si scaldano un po’ gli animi. Fallo tecnico, ma Tyrtyshnik sbaglia ancora, stranamente impreciso l’ucraino sui tecnici. Long-two di Aguzzoli! (63-62).

Misolic in lunetta: 2/2 (65-62). Ancora Misolic: rimbalzo offensivo, l’ennesimo, 2 punti (67-62). Ancora, parte 2, Misolic in contropiede, break Salerno (69-62). Time out reggino.

