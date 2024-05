Fine 3° QT – 62-60

StrettoWeb

Si torna sul parquet per il secondo tempo. Primi 2 per Misolic (41-37). Tripla di Basile (41-40). Aguzzoli ne mette 2 (43-40). Tripla di Basile, 2 per Chaves (43-45). Seck per la parità (45-45). Chaves riporta avanti Salerno (45-47). Due liberi per Ani, solo uno dentro (45-48). Due per Binelli, lo stesso fa Misolic dalla parte opposta (48-50). Si alza Aguzzoli dalla media, 2 punti (50-50).

Due per Misolic e Aguzzoli (52-52). Fallo generoso su Ani, Simonetti lo tocca appena, il giocatore campano reagisce e si accende una piccola mischia: Binelli va a muso duro, gli animi si placano dopo l’intervento degli arbitri. Ani fa 0/2, dall’altra parte Simonetti ne mette 2 con fallo, fuori il libero extra (54-52). Attenzione: si fa male Aguzzoli, esce portato in braccio dai compagni. Dovrebbe trattarsi di un problema alla caviglia: difficilmente lo rivedremo in campo.

Tripla di Ani (54-55). Due liberi per Tyrtyshnik (56-55). Due liberi per Seck e due per Chaves (58-57). Due per Tyrtyshnik (60-57). Chaves in sottomano (60-59). Un libero dentro per Mei (60-60). Taglia dentro Seck, due in sottomano (62-60)

