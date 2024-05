Fine 3° QT – Viola sotto 58-54

StrettoWeb

Si torna in campo per il secondo tempo. Incredibile ma vero, si parte con un tecnico a coach Cigarini, probabilmente maturato a fine primo tempo. Dentro il libero di Chaves (43-35). Fallo su tripla di Tyrtyshnik: 3/3 (43-38). Ani, altro errore da sotto, poi va forte a rimbalzo e guadagna un fallo: 0/2 ai liberi.

Aguzzoli dalla media, una sentenza Timmy (43-40). Due per Seck, torna sotto Reggio Calabria (43-42). Due con fallo per Ani: libero aggiuntivo fuori (45-42). Perso Duranti in angolo: tripla (48-42). Taglio di Chaves che non conclude ma sceglie l’extra pass per Basile in angolo, altra tripla, che azione di Salerno! (51-42). Due per Seck (51-44).

Due con fallo per Aguzzoli: libero fuori, niente gioco da 3 punti (51-46). Ani in lunetta: 1/2 (52-46). Fallo di Duranti, proteste e tecnico alla panchina di Salerno: Tyrtyshnik sbaglia il libero del tecnico, Maksimovic fa 2/2 (52-48). Mavric in lunetta: 2/2 (52-50). In lunetta Maksimovic: 2/2, nuova parità (52-52). Floater di Chaves (54-52). Altri due per il playmaker argentino dopo una palla rubata (56-52).

Due liberi per Tyrtyshnik, entrambi dentro (56-54). Chaves è elegante e letale: penetrazione, catalizza l’attenzione della difesa, pesca Duranti libero che realizza (58-54). Finisce qui il terzo quarto.

