3 borse di studio a studenti reggini: a Reggio la premiazione (con ospiti illustri) dall’Ass. Cosimo Giuseppe Fazio

StrettoWeb

Lunedì 6 maggio, alle ore 9:30, presso l’Aula Polifunzionale “Cosimo Giuseppe Fazio”, sita all’interno della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, si terrà la cerimonia di premiazione delle borse di studio istituite dall’ “Associazione Cosimo Giuseppe Fazio”. L’Associazione, fondata dal figlio Nino due anni dopo la scomparsa del padre, il Colonnello dei Carabinieri Cosimo Fazio, si è avvalsa del supporto di alte personalità appartenenti alle forze dell’ordine e della magistratura. Ha avuto come scopo quello di diffondere il Senso della Legalità e del Dovere agli studenti di alcune scuole della provincia di Reggio Calabria.

Quest’anno, l’Associazione ha promosso un progetto denominato “Riscopriamo i Valori”, istituendo tre borse di studio. L’Associazione, ci tiene a precisare il Presidente Nino Fazio, “non beneficia di alcun sussidio statale o regionale, ma tutto viene finanziato, solo ed esclusivamente, dalla famiglia Fazio, per volontà del Presidente. Le tre borse di studio, ognuna del valore di 500 €, andranno all’istituto scolastico di appartenenza dello studente vincitore. La scelta di dare il premio in denaro alle scuole e non al singolo studente è stata dettata dal fatto che la somma in denaro potesse avere un’utilità verso tutti gli appartenenti all’Istituto vincitore”.

Le scuole partecipanti

Per poter concorrere al premio, i circa 800 studenti, delle 9 scuole (Anoia, Melicucco, Bagnara, Gioia Tauro, Cinquefrondi, Giffone, Locri, Gioia Tauro[bis], Reggio Calabria) che hanno voluto ospitare l’Associazione Cosimo Giuseppe Fazio, a conclusione dei vari incontri, sono stati invitati a produrre un elaborato scritto o grafico/pittorico.

A tutti gli studenti partecipanti verrà dato un attestato di partecipazione. Agli studenti che risulteranno vincitori verrà consegnata una targa commemorativa in ricordo dell’evento e vari gadget dell’Associazione mentre, come già detto, il premio in denaro verrà devoluto all’Istituto di appartenenza dello studente vincitore, unitamente ad una targa commemorativa dell’evento.

Le personalità che consegneranno il premio

Gli studenti vincitori e i relativi Istituti Scolastici saranno premiati da illustri personalità, tra cui: il Vice Prefetto Vicario Dott.ssa Maria Stefania Caracciolo, il Sindaco di Reggio Calabria Avv. Giuseppe Falcomatà, l’Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria Sua Eccellenza Mons. Fortunato Morrone, il Procuratore della Repubblica Dott. Giovanni Bombardieri, il Procuratore del Tribunale dei minori Dott. Roberto Di Palma, il Presidente della seconda sezione della Corte d’Appello di Reggio Calabria Dott.ssa Olga Tarzia, il noto giornalista, scrittore e massmediologo Dott. Klaus Davi e tante altre autorità della nostra città.

Il Presidente dell’Associazione, Nino Fazio, ringrazia anticipatamente tutti gli studenti e i relativi docenti e Dirigenti scolastici, “per la disponibilità dimostrata ed esprime la massima soddisfazione per lo stupefacente risultato ottenuto, in riferimento al fatto che quasi tutti gli studenti hanno partecipato per concorrere alle borse di studio e, già solo questo, rappresenta una grande vittoria per l’Associazione e tutti i suoi associati, consci che ci sia ancora tanto da fare e che questo sia da considerarsi come un nuovo punto di partenza, per nuovi traguardi, sempre più grandi e ambiziosi”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.