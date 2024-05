Fine 2° QT – Viola avanti 41-35

StrettoWeb

Due per Tyrtyshnik (21-14). Zanini fa 1/2 dalla lunetta, dall’altra parte Binelli spara da 3: tripla! (24-15). Rimbalzo offensivo e 2 per Ani (24-17). Tripla di Mei, tutto solo, un cecchino (24-20). Zanini in lunetta per fallo di Binelli, sfiora il gioco da tre punti, è solo fallo: 2/2 ai liberi (24-22). Ancora Zanini da sotto su palla persa da Maksimovic (24-24).

Maksimovic a rimbalzo offensivo, il più piccolino, lo vince e subisce fallo: 2/2 ai liberi (26-24). Tripla di Binelli!!! (29-24). Zanini in sottomano (29-26). Dalla media Aguzzoli, fin qui partita non brillante, speriamo si sblocchi (31-26). Due per Zampa, gran movimento 360 su Tyrtyshnik che resta fermo… poi prende la mira dall’altra parte e spara da 3! (34-28).

Viola in bonus, fallo di Simonetti, Misolic in lunetta: 1/2, ripete il secondo e lo sbaglia due volte (34-29). Yusupha Konteh stoppa Duranti, poi fa segno “No! No!” con il ditino alla Mutombo. Spettacolo! Ma Duranti punisce da 3 poco dopo… (34-31). Maksimovic in lunetta: 2/2 (36-31). Chaves in contropiede su palla rubata da Mei: 2 punti (36-33). Altra tripla di Giovanni Cessel (39-33). Due per Zanini (39-25). Due dalla lunetta per Maksimovic (41-35). Finisce qui il primo tempo.

