Fine 2° QT – Viola sotto 42-35 all’intervallo lungo

Tripla di Mavric, finalmente! Ma risponde subito Duranti (21-17). Tripla di Manisi (24-17). Ancora Manisi, questa volta dalla media (26-17). Risponde Tyrtyshnik al tabellone (26-19). Attenzione, attenzione! Problema per Ilya Tyrtyshnik: infortunio alla coscia, deve uscire. Intanto tripla di Mavric (26-22). Tripla di Maksimovic (26-25). Due per Aguzzoli, primo sorpasso Viola nel match (26-27).

Due per Ani (28-27). Rientra Tyrtyshnik, speriamo sia stata solo una botta, probabilmente dolorosa, alla coscia. Chaves, senza ritmo, tripla pazzesca (31-27). Eccolo Tyrtyshnik: snake sul raddoppio, galleggia fra gli avversari, 2 in sottomano. Sta bene? Sembra di sì (31-29). Seck in lunetta: 2/2 (31-31). Misolic stoppa il sottomano reverse di Tyrtyshnik, dall’altra parte Mei colpisce da 3 (34-31). Tecnico al coach di Salerno, Tyrtyshnik non sbaglia (34-32).

Aguzzoli ne mette 2 con fallo: libero extra dentro (34-35). Tripla di Ani (37-35). Erroraccio di Maksimovic, palla persa. Pazzesco Mei, tripla con una mano in faccia (40-35). Perde palla Tyrtyshnik da terra, Zanini ne mette 2 su errore clamoroso di Ani da sotto (42-35). Finisce qui il secondo quarto.

