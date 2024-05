18enne rischia la vita per un video su Tik Tok e precipita da un tetto

StrettoWeb

AGI – Un video da postare su TikTok e delle foto su Instagram potevano costare caro a tre ragazzi appena maggiorenni che, questa notte si sono introdotti nell’ex Fabbrica Penicellina in via Tiburtina 1064, alla periferia di Roma.

I tre, dopo aver scavalcato la recinzione, sono entrati nell’edificio per farsi alcune foto al buio e dei video da mettere sui social network. Raggiunto soffitto del secondo piano il pavimento, coperto di lastre di metallo leggero, ha ceduto e uno dei tre, un 18enne, è precipitato giù. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di San Basilio e i colleghi di Montesacro.

Il 18enne è stato soccorso e portato in codice rosso al Policlinico Umberto Primo. Non è in pericolo di vita. Gli altri due ragazzi risultano illesi e rischiano assieme al giovane ferito la denuncia per invasione di edifici. Sul caso indagano i carabinieri.

