Fine 1° QT – Viola avanti 19-14

StrettoWeb

-Inizia la gara. Il quintetto della Viola: Seck playmaker, Tyrtyshnik guardia, Aguzzoli ala piccola, Binelli ala grande e Cessel centro. Primi 2 per Seck a rimbalzo offensivo e tap-in. Palla persa da Aguzzoli, 2 per Ani (2-2). Tripla di Cessel!!! (5-2). Polveri bagnate per Misolic che sbaglia da sotto più volte (ottimo a rimbalzo offensivo però). Dall’altra parte non sbaglia Binelli e sul 7-2 è time-out Salerno.

Tripla di Basile, lasciato solo da Seck, Omar poi si fa perdonare con 2 punti da sotto dall’altra parte (9-5). Chaves mette i primi 2 (9-7). Tyrtyshnik in lunetta: 2/2 (11-7). Due per Ani su palla persa da Seck (11-9). Fallo su Simonetti che avrà due liberi: 1/2 (12-9). Fallo su sottomano di Duranti: 2/2 (12-11). Funziona Seck da sotto, altri 2 (14-11). Tripla di Favaretto (14-14). Rimbalzo offensivo e 2 per Cessel (16-14). Buzzer beater ‘from the logo’ di Binelli, tripla!!! (19-14).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.