Fine 1° QT – Viola sotto 18-14

Inizia Salerno-Viola. Il quintetto di coach Cigarini: Seck play, Tyrtyshnik guardia, Aguzzoli ala piccola, Simonetti ala grande, Cessel centro. Scappa via Chavez, 2 punti in sottomano (2-0). Due palle perse da Seck, alla prima Zampa la ‘restituisce’, alla seconda Misolic ne appoggia 2 (4-0). Fallo di Zampa sul tentativo di tripla di Aguzzoli che andrà in lunetta per 3 liberi: 1/3 (4-1).

Misolic a rimbalzo offensivo si fa sentire, era assente nell’ultima gara a Reggio Calabria. Intanto il pubblico di Salerno è caldissimo, si gioca in un catino infernale. Due per Seck in contropiede (4-3). Due con fallo per Misolic che sotto le plance sta facendo la differenza: libero extra dentro (7-3). Simonetti sfidato al tiro, sfida accolta: tripla! (7-6).

Solo in angolo, Chaves colpisce da 3 (10-6). Bel movimento di Simonetti che usa il corpo e ne infila 2 (10-8). Ancora Chaves in contropiede (12-8). Nicola Mei dalla media, solo retina (14-8). Fallo su tripla di Tyrtyshnik, ancora 3 liberi per la Viola: 2/3 (14-10). Aguzzoli in penetrazione, Basile cerca uno sfondamento, ma sono due liberi Viola: 2/2 (14-12). Due su due dalla lunetta per Basile (16-12).

Brutte scelte offensive della Viola, Salerno fa bene a rimbalzo offensivo, ma poi non capitalizza. Basile ancora in lunetta: 1/2 (17-12). Due triple sbagliate e una palla persa per Mavric, abbiamo visto ingressi migliori. Mei in lunetta: 1/2 (18-12). Altra palla buttata da Mavric. Maksimovic in lunetta: 2/2 (18-14). Finisce il primo quarto.

