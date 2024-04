“Way- Welfare activity for Young”, a Messina la presentazione del progetto

StrettoWeb

Lunedì 15 aprile, alle ore 9.30, nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Progetto “WAY – Welfare activity for Young”, cui prenderanno parte gli Assessori al ramo interessati; la presidente della Messina Social City Valeria Asquini; e l’esperto alle Politiche Sportive Francesco Giorgio. Il progetto, finanziato nell’ambito del Piano Operativo del PON POC Ambito IV “Città Metropolitane 2014 – 2020” Città di Messina, all’Amministrazione Comunale di Messina e affidato all’Azienda Speciale Messina Social City, è finalizzato a valorizzare il ruolo sociale dello sport come strumento di inclusione e coesione sociale su tutto il territorio comunale, attraverso la collaborazione di Organizzazioni sportive ed Enti no-profit, oltre a promuovere la creazione di network e lo sviluppo di buone pratiche al fine di favorire la coesione delle comunità locali.

L’incontro con i giornalisti sarà anche occasione da parte dell’Amministrazione e della MSC per illustrare, grazie al progetto finanziato, un programma di investimenti per la realizzazione di presidi territoriali sportivi dove effettuare attività per promuovere la pratica dello sport e del tempo libero, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza dei valori che lo sport veicola; oltre a dare comunicazione della pubblicazione a breve, di bandi ad hoc per il coinvolgimento dell’intero territorio cittadino.

