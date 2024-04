Volley Reghion, grande attesa per il “derby reggino” con la Sensation Gioiosa

StrettoWeb

Per uno strano scherzo del calendario, il mese di aprile diventa per la Volley Reghion il mese dei derby: ben tre partite su quattro sono contro squadre calabresi, con la prima già messa in cassaforte. Questo sabato al “PalaColor” di Pellaro arriva la Sensation Profumerie Gioiosa per dare vita all’unico derby tutto reggino.

Il match si preannuncia tutto da seguire, perché le motivazioni porteranno entrambe le formazioni a vendere cara la pelle: la Reghion è tornata in corsa per il quarto posto in classifica, mentre la Sensation deve provare a conquistare punti importanti in chiave salvezza. Cesare Pellegrino può contare sulle nove ragazze attualmente a disposizione e vuole proseguire la striscia positiva iniziata proprio prima di Pasqua. A Pellaro si inizierà a giocare alle ore 19.00, sotto la direzione arbitrale dei signori Claudia Durante e Giovanni Notaro. Come per ogni match interno, la partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook ufficiale della Reghion, con telecronaca affidata ad Alessandro Marcianò.

