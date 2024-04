Volley femminile, Tonno Callipo super: promozione in Serie B2 con lode

StrettoWeb

Missione compiuta! Non ci sono più aggettivi per definire una Tonno Callipo straordinaria che, anche nell’ultima giornata di Rossano, annichilisce l’avversario col solito e puntuale 3-0. Ed è stata la 26esima vittoria su 26 gare tutte per 3-0, dunque con 78 set vinti e nessuno perso, in una stagione da consegnare agli annali della pallavolo femminile calabrese. Con l’accoppiata della Coppa Calabria. Applausi! Basterebbe questo dato per definire questa impresa da guinnes dei primati che, come spesso accaduto nei suoi trent’anni di onorato curriculum societario, resterà indelebile nella storia della Tonno Callipo Volley. Stavolta al femminile, in cui la competenza, la perseveranza, l’attenzione ai particolari hanno fatto la differenza da parte della società del presidente Pippo Callipo, anche ieri presente sugli spalti del palasport rossanese a palpitare per la sua squadra.

Anche ieri da Denise a Camilla, da Suelen ad Anna, da Angela ad Elisa, da Martina a Mariangela, dall’altra Martina a Giorgia, da Miriana a Giulia tutte, anche chi stavolta non è entrata, hanno remato all’unisono verso la stessa meta vincente. Riteniamo sia stata questa la chiave decisiva per stravincere questo campionato ed ottenere la promozione in B2, con lode. E la vittoria è arrivata. Oltre alla conquista precedente della Coppa Calabria che abbellisce ancor di più la stagione giallorossa. Dalle parole dei protagonisti si comprende di come il lavoro ed i sacrifici in palestra ed in ogni singolo allenamento, abbiano premiato tutto un gruppo di lavoro, costruito per vincere. Non solo in campo però, anche fuori. Dietro le quinte. Ogni giorno. Ogni settimana. Ogni mese. E quindi un plauso anche al tecnico Boschini, al vice Lazzaro, al fisioterapista Canalicchio, al medico sociale Arena, all’ortopedico Mastroianni, alla segreteria e social media Lombardo.

La partita

Primo set

Il primo set fa registrare la solita concentrata Tonno Callipo che Boschini schiera col consueto sestetto, eccezion fatta per Martina Vinci al centro per Cellamare, che entrerà poi nel corso del match. Quindi la diagonale Salimbeni-Suelen, Macedo a completare il centro, Denise Vinci e Milazzo in banda, Darretta libero. Entrerà anche Landonio, che realizzerà anche un ace, confermandosi elemento prezioso in seconda linea ed al servizio. Si arriva all’8-5 con un muro di Macedo e 17-11 con un altro di Salimbeni, per lei 4 punti totali di cui ben 4 a muro. Vantaggi che indirizzano chiaramente il set a favore della Tonno Callipo. L’anzidetto ace di Landonio fissa il punteggio sul 20-14 e, nonostante un parziale di 4-0 nel finale da parte di Rossano (19-23), il primo degli 11 punti di capitan Vinci produce il set-point per Vibo che l’ennesimo errore delle locali trasforma nell’1-0 della Tonno Callipo, impostasi 29-19.

Secondo set

Nel secondo set inizia ad affiorare una certa tensione tra le giallorosse, con annesso qualche nervosismo. Aspetto del tutto naturale: si avverte che si è ad un passo dal traguardo e magari si vorrebbe chiudere subito la pratica-promozione. Ma al di là della rete Rossano non alza bandiera bianca, anzi Diaco, Domanico e Prokopenko lottano con ardore e grinta trovando qualche varco nella difesa giallorossa. Rossano inizia avanti 4-1, ma una super Cellamare infila tre punti consecutivi che portano al 4 pari. Proprio la centrale pugliese con un ace porta Vibo sull’8-7. Inizia a scaldare la mano anche capitan Denise Vinci, mentre anche la top Macedo inizia a farsi sentire dal centro. In poco tempo Vibo prende il largo (19-9) con due dei ben 5 ace di giornata della straordinaria Denise Vinci. Vibo infila un parziale di 11-0, Rossano si arrende e non si smuove dal 9 sul tabellone. L’ennesimo ace di capitan Vinci chiude il secondo set per 25-9!

Terzo set

Il terzo set sembra quasi l’ennesima prova da superare per la Tonno Callipo. Non solo tecnica ma qui, stavolta, si viaggia sul sottile filo delle emozioni. Della tensione. E pure del nervosismo. Nulla di preoccupante sia chiaro, ma vedendo la bandiera a scacchi alla fine del percorso la si vorrebbe raggiungere presto. E così mettici la partenza, 3-0, sprint di Rossano sembra che la Tonno Callipo non si ritrovi in campo. Ci pensano però Milazzo (servita da un bagher di Denise) ed un ace di Suelen (6-4) a tranquillizzare tutti. La Tonno Callipo è tornata, allungando sul 9-5 con un ace di Milazzo. Ma le insidie non sono ancora finite: nuovamente Vibo sembra perdersi e subisce – caso unico in questo torneo – un parziale di 7-0 (12-9). Qui vien fuori la vera forza di Vibo, mentale più ch tecnica. Dopo il primo e unico time out di Boschini (sul 10-9), a prendere le redini è il capitano Denise Vinci. Schiaccia il punto numero 10 (12-10) per Vibo ed urla alle compagne: “Insieme!”. Quando si dice leader! In questo ben supportata dal suo vice Macedo, forse la migliore ieri,che non smette di incitare le compagne anche dalla panchina. Gradualmente la Tonno Callipo risale e le più esperte: Suelen, Denise (con altri 2 ace) e Macedo completano la rimonta. Nella serie entrano anche Milazzo e poi Martina Vinci per il match-point (18-24), che un errore di Rossano sul servizio di Suelen trasforma nell’esultanza liberatoria in campo di un gruppo giallorosso vincente ed insuperabile! E la festa può avere inizio!

Il tabellino

PALLAVOLO ROSSANO A.D.S. – TONNO CALLIPO VV 0-3 (19-25, 9-25, 17-25)

ROSSANO: Ruffo, Prokopenko 6, Domanico 11, Diaco 6, Pereira, Laurenzano (L), Grillo, C.Greco, Sommario, Scorpaniti, Risuleo, Falcone, Munafò. Ne: A.Greco. All. Zangaro

TONNO CALLIPO: Salimbeni 4, Suelen 6, Cellamare 5, Macedo 8, D.Vinci 11, Darretta (L), Milazzo 4, M. Vinci 2, Landonio 1. Ne: Fiorini, Piarulli, Scibilia. All. Boschini

Arbitri: Pietro Lerose e Camilla Cacciola.

Note: durata set 25’, 21’, 25’. Rossano: ace 3, bs 9; Vibo: ace 10, bs 4.

