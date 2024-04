Volley femminile: la Sensation Profumerie Gioiosa batte Catania per 3-0

StrettoWeb

Domenica 21 Aprile si è disputato il quartultimo incontro del campionato di serie B2 di Volley femminile e la Sensation Profumerie ha ospitato il Volley Catania. Si attendeva una vittoria al Pala Marcellino e le aspettative non sono state disattese: un’ora e venti minuti di gioco effettivo per un 3-0 di non poco spettacolo agonistico.

La partita

Inizialmente motivata la formazione ospite ha sbattuto più volte contro una Sensation dalle buone capacità tattiche e brava a sfruttare al massimo l’inesperienza della giovanissima formazione di Catania; un primo set combattuto fino al 13 a 15 quando con un break importante Gitti e compagne hanno impresso una accelerazione che ha trovato impreparate le siciliane quasi impotenti e “costrette” a concedere il primo parziale. Nella seconda frazione di gioco sulle ali dell’entusiasmo la formazione di Gioiosa si è portata su un perentorio 20 a 16 gestendo i momenti topici con Aliata (autentica spina nel fianco per le siciliane) e i due posti quattro che si sono alternate costantemente, per azzannare il set. Andamento analogo ma meno emozionante nel terzo parziale che si è sviluppato punto a punto fino al 6 pari con la Sensation mai in pericolo, le siciliane provano a reagire e la strada sembrava favorevole per le ragazze del Catania e invece si chiude come si era iniziato, con 5 turni in battuta per Scaccino, la regia solida di Gitti M,i muri di Aliata e gli attacchi di Esposito , Therqaj e Gitti C, tutto contornato dalla buona ricezione di D’Elia e dai servizi di Amante.

Ribadita la buona prova del Volley Catania che mostra tantissimo impegno, ma paga nei momenti decisivi la maggiore esperienza dell’implacabile Aliata (devastanti i suoi muri) e compagne, resta a parer di tutti una prestazione accettabile che porta tre punti e fa ben sperare per il futuro di questo campionato.

Sensation Profumerie

Camilla Aliata , Giorgia Esposito , Loredana Scaccino , Marika Gitti. , Greta Therqaj , Paola Cilione , Fiona Longo, Elisa D’Elia (L1), Camilla Gitti., Valentina D’Elia., Chiara Argirò, Desirè Barresi (L2). All. Salvatore Albanese – Enrico Monteleone.

