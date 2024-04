Volley, ennesimo successo della Tonno Callipo femminile: mancano 2 partite al traguardo

StrettoWeb

Va in archivio anche la trasferta di Castrovillari per la brillante Tonno Callipo, che mette in fila la 24esima vittoria per 3-0, totalizzando ben 72 punti totali in una stagione eccezionale. E mantiene ovviamente la vetta della classica, sempre a +10 dal Pizzo, corsaro a Rossano. Senza storia i tre set a favore di Macedo e compagne, che vincono con parziali netti a 8, 15 e 12.

Coach Boschini ha schierato inizialmente la diagonale Salimbeni-Suelen, al centro Cellamare e Macedo, in banda Piarulli e Milazzo, libero Darretta. Nel corso della gara sono poi entrate Martina Vinci, Fiorini, Landonio e Scibilia. Turno di riposo invece per il capitano Denise Vinci. Top scorer la brasiliana Suelen con 11 punti, a ruota Milazzo (al rientro) e Cellamare con 9. Tutte hanno fornito il proprio contributo, consapevoli che si è ormai in vista del traguardo finale, per il quale mai nessuna ragazza si è risparmiata. Due le gare che attendono ora la Tonno Callipo: sabato prossimo al PalaValentia contro Cosenza e chiusura sabato 27 a Rossano per l’augurabile apoteosi.

Le parole di coach Boschini

Soddisfatto coach Boschini che spiega: “Abbiamo gestito e controllato bene la partita. Loro in casa sono ancora di più una buona squadra, che anche stavolta ha difeso tanto, per cui abbiano dovuto faticare un po’ per mettere palla a terra. Però tutto sommato la gara non è mai stata in discussione. Adesso aspettiamo le prossime due sfide e vediamo cosa succederà. Anche ieri abbiamo dimostrato di voler mantenere questo distacco di 10 punti dalla seconda. Magari mi preoccupavo che si volesse togliere il piede dal gas, invece le ragazze si stanno allenando e giocando molto bene. Per cui sono molto soddisfatto di quello che stiamo portando in partita e quindi – conclude Boschini – bene così, non abbassiamo mai la guardia”.

Il tabellino

LA MAMMINA AVOLIO CASTROVILLARI – TONNO CALLIPO VV 0-3 (8-25, 15-25, 12-25)

CASTROVILLARI: Capverde, Cecilia (L), L.Curti, S.Curti, De Bartolo, De Rose, Di Luca, Genova, Guido, Russo, Schifino, Toziano, Greco. All. Graziano

TONNO CALLIPO: Salimbeni 1, Suelen 11, Cellamare 9, Macedo 7, Milazzo 9, Darretta (L), Piarulli 7, M. Vinci, Fiorini 1, Landonio (L2), Scibilia 2. Ne: D.Vinci. All. Boschini

Arbitri: Paulina Borowiec e Vincenzo Pugliese.

