Viola-Salerno LIVE, ultima chance Playoff: PalaCalafiore infernale, inizia la gara!

Non c’è domani. Viola-Salerno è l’ultima chance per puntare ai Playoff. Reggini spalle al muro da tre giornate, dal ko contro Molfetta, 1-4 il bottino stagionale. Dovevano vincere contro Angri e hanno vinto. Dovevano vincere contro Monopoli e hanno vinto. Due trasferte delicatissime per le quali erano già stati fatti i ‘funerali’. Ma ormai la massima dovrebbe essere ben chiara in mente a tutti: “qui non si muore”. E all’ultima giornata dei Play-In Gold, la Myenergy Viola è ancora in corsa per un piazzamento Playoff: serve una vittoria, ma anche con una sconfitta e un particolare incrocio di risultati arriverebbe la qualificazione.

StrettoWeb seguirà anche Viola-Salerno con il proprio LIVE testuale dal PalaCalafiore per raccontare ai propri lettori le azioni più belle del match.

